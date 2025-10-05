Seit 75 Jahren tickt die Uhr der Nordwestdeutschen Philharmonie: Ein Heldenleben. Zeit für eine Jubiläumskomposition. So kommt das Programm beim 1. Sinfoniekonzert zustande:

Gavin Higgins: Auftragskomposition zum Orchesterjubiläum (UA)

Joseph Haydn: Sinfonie Nr. 101 D-Dur „Die Uhr“

Richard Strauss: Ein Heldenleben op. 40

Leitung: Jonathan Bloxham (Foto: Michael Adamski)

Das Konzert am 8.10. in der der Paderhalle beginnt um 19.30 Uhr.

18.30 Uhr: Einführung im Studio mit Bruno Bechthold (Bühneneingang)

Eintrittspreise zwischen 38,- bis 11,- Euro

Eintritt frei an der Tageskasse mit dem AStA Kulturticket Paderborn.