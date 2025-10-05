Seit 75 Jahren tickt die Uhr der Nordwestdeutschen Philharmonie: Ein Heldenleben. Zeit für eine Jubiläumskomposition. So kommt das Programm beim 1. Sinfoniekonzert zustande:
Gavin Higgins: Auftragskomposition zum Orchesterjubiläum (UA)
Joseph Haydn: Sinfonie Nr. 101 D-Dur „Die Uhr“
Richard Strauss: Ein Heldenleben op. 40
Leitung: Jonathan Bloxham (Foto: Michael Adamski)
Das Konzert am 8.10. in der der Paderhalle beginnt um 19.30 Uhr.
18.30 Uhr: Einführung im Studio mit Bruno Bechthold (Bühneneingang)
Eintrittspreise zwischen 38,- bis 11,- Euro
Eintritt frei an der Tageskasse mit dem AStA Kulturticket Paderborn.