Christiane Antons und Karsten Strack

Bei einer Krimilesung der besonderen Art stehen gleich zwei Autor:innen gemeinsam auf der Bühne: Christiane Antons (Foto: Daniel Adriaan) aus Bielefeld und Karsten Strack aus Paderborn lesen im Doppelpack – mit Spannung, Humor und jeder Menge schräger Figuren.

Christiane Antons präsentiert ihren neuen Kriminalroman „Des Campers Fluch“: Darin gerät die freiheitsliebende Alt-Hippie-Oma und passionierte Dauercamperin Margot in einen Fall, der so ungewöhnlich beginnt, wie er sich entwickelt. Eigentlich wollte sie mit ihrem Enkel Max nur aus Spaß eine harmlose Geisterbeschwörung ausprobieren. Doch plötzlich steht Herr Deutschmann in ihrem Wohnwagen — ehemaliger selbsternannter Platzwart, Dauernörgler und nicht gerade der beliebteste Mensch auf dem Campingplatz. Das Problem: Herr Deutschmann ist tot. Und er will wissen, warum.

Karsten Strack gibt an diesem Abend erste Einblicke in den neuen Fall seines Zufallskommissars Kai „Grütze“ Niemeier. Nach dem Erfolg von „Grützes erster Fall“ arbeitet der Paderborner Autor derzeit am zweiten Band der Reihe, der im Frühjahr 2027 erscheinen soll: „Aufschlag in den Tod“. Darin binden die Kommissar:innen Tanja Stuckmann-Gomes und Franjo Pölting erneut den Paderborner Gartenbauunternehmer Grütze und sein Team in einen Fall ein — und natürlich wird es wieder turbulent, urkomisch und überraschend.

Die Lesung am 30.9. im Deelenhaus beginnt um 19.30 Uhr.

Karten: https://deelenhaus.ticket.io/