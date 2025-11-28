Am 27.11. erschien, rund 10 Jahre nach „Ein Kanake sieht rot“, das neue Buch von Sulaiman Masomi: „Ein Kanake sieht schwarz“.

„Es geht um mich, um Deutschland, um Gaza, um Nazis und auch um dich. Es geht eigentlich um alles. Dieses Buch ist meine ganz persönliche rote Linie aus Worten.“ (Masomi)

Sulaiman Masomi wurde 1979 in Kabul geboren. Bereits ein Jahr später floh seine Familie aufgrund des Einmarschs der Sowjetunion aus Afghanistan nach Deutschland. Aufgewachsen in Krefeld, studierte er Allgemeine Literaturwissenschaft, Medienwissenschaft und Kulturwissenschaftliche Anthropologie in Paderborn. Nach seinem Abschluss zog er nach Köln, wo er bis heute lebt.

Während dieser Zeit gründete er die Open-Mic-Lesebühne „Lyriker Lounge“ sowie das Ensemble „LMBN“ (Lesebühne mit beschränkter Haftung), war Mitglied der Rapgruppe „Letzte Reihe“ und entwickelte sich zu einer festen Größe in der deutschsprachigen Poetry-Slam-Szene. Inzwischen hat Sulaiman Masomi vier abendfüllende Kabarettprogramme sowie mehrere Bücher veröffentlicht.

Die Lesung am 3.12. im Sputnik beginnt um 20 Uhr.

Eintritt: 10,- Euro, ermäßigt 5,- Euro

www.sulaiman.de