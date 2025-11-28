Das Dezember-HEFT ist da!

Weihnachten steht vor der Tür und das zeigt sich auch im Veranstaltungsgeschehen – der Weihnachtsmarkt in Paderborn läuft ja bereits, an diesem Wochenende findet in Borchen der wunderbare Adventsmarkt statt, am kommenden Wochenende folgt der Weihnachtszauber in Schloß Neuhaus und im Kloster Dalheim könnt ihr an den Advenstsonntagen einen Advent genießen, wie er ursprünglich gedacht war: als Vorbereitung auf das Weihnachtsfest. Auch zahlreiche Weihnachtskonzerte stehen auf dem Programm – z.B. das „Konzert im Advent“ des Städtischen Musikvereins am 6.12. in der Kirche St. Kilian oder das Weihnachtskonzert der Paderborner Dommusik mit Bachs Weihnachtsoratorium am 19.12. im Dom. Wer es weniger weihnachtlich mag, dem sei „Saturday Light Fever“, eine Licht- und Musikzeitreise durch 5.000 Jahre Informationsgeschichte mit abschließender Party, am 13.12. im HNF empfohlen. Zum Ende des Jahres präsentiert das Landestheater Detmold am 30.12. in der Paderhalle mit „Der kleine Prinz“ ein zauberhaftes Schauspiel nach dem Roman von Antoine de Saint-Exupéry für alle ab 5 Jahren. Wir wünschen euch eine schöne Adventszeit!