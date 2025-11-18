37. Fado Abend

In diesem Herbst hat der veranstaltende Os Lusitanos Paderborn e.V. bei seinem Fado Abend 22. November im Berufskolleg Schloß Neuhaus drei herausragende Stimmen zu Gast: Joana Amendoeira (Foto) und Miguel Ramos aus Lissabon. Dazu kommt Cláudia Madur aus Porto. Begleitet werden die Fado-Sänger: innen von vier exzellenten Musikern: Pedro Amendoeira (portugiesische Gitarre), João Filipe (klassische Gitarre) und Carlos Menezes(Bass) aus Lissabon sowie Ivo Guedes( portugiesische Gitarre) aus Dortmund.

Fado – das ist in Töne gegossener portugiesischer Weltschmerz, eine Seelenschau, die von Liebe, Sehnsucht und Hingabe, Verlust und Trauer erzählt. Genau das versuchen die Künstler:innen an diesem besonderen Abend in Paderborn zu vermitteln.

Das Programm wird durch portugiesische Weine und Spezialitäten abgerundet.

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr.

Karten (22,- €) müssen aufgrund der hohen Nachfrage im Vorfeld verbindlich reserviert werden unter Tel. 0160/97372982.