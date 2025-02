6. Sinfoniekonzert

Das Konzert für die linke Hand von Ravel ist Legende: Es ist eine der vielen Kompositionen berühmter Komponisten für den österreichisch-amerikanischen Pianisten Paul Wittgenstein, der im ersten Weltkrieg als Soldat seinen rechten Arm verloren hatte. Ravel und Wittgenstein gerieten aber in Streit darüber, denn der konservative Wittgenstein veränderte das Stück erheblich, aber auf die Dauer hat sich doch Ravels Fassung durchgesetzt.

Außerdem u.a. auf dem Programm: Das Concert Românesc von Ligeti. Es ist eine seiner frühen Kompositionen. „Das ‚Concert Românesc‘ spiegelt meine tiefe Liebe zur rumänischen Volksmusik und zur rumänischsprachigen Kultur schlechthin wider,“ sagte er. Kaum zu glauben, dass das hörbar folkloristisch inspirierte Stück verboten wurde, weil es angeblich nicht der geforderten Linie des sozialistischen Realismus folgte.

Das Konzert am 26.2. in der Paderhalle beginnt um 19.30 Uhr.

Eintrittspreise zwischen 38 und 11 Euro. Eintritt frei an der Tageskasse mit dem AStA Kulturticket Paderborn.

(Foto: Andreas Fleck)