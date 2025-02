Ein Stürmer und ein Mittelfeldspieler begegnen sich im Wald. Sie kommen ins Gespräch und stellen überrascht fest: Beide spielen bei Real Madrid. Was für ein herrlicher Zufall! Weil sie einander so sympathisch sind und der Mittelfeldspieler an Weihnachten noch nichts Besseres vor hat, lädt ihn der Stürmer zu sich und seinen Eltern ein. Die schließen den neuen Freund ihres Sohnes sofort ins Herz, zumal sie sich sicher sind, dass es sich hier um mehr als nur eine „Freundschaft“ handelt.

Mit feinsinnigem Humor erschafft Leo Meier eine Welt, in der höfliche Profifußballer mit ihrem Drachen zum Training fliegen, Sergio Ramos ergreifend über die Vergänglichkeit des Lebens philosophiert und auch Spitzensportler erschreckend normal Weihnachten feiern.

Leo Meier (*1995) wollte ursprünglich Profifußballer werden, studierte dann aber doch lieber Theaterwissenschaft und Philosophie in Bochum sowie Schauspiel an der Folkwang Universität der Künste. „zwei herren von real madrid“ wurde 2022 beim Heidelberger Stückemarkt sowohl mit dem Publikumspreis als auch mit dem SWR2-Hörspielpreis ausgezeichnet.

Foto: Tobias Kreft

Termine und Tickets