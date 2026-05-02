7. Sinfoniekonzert

Zwei Werke von Mendelssohn, die zu den Publikumslieblingen gehören: Die Schauspielmusik zu Shakespeares „Sommernachtstraum“ op. 61 und die Sinfonie-Kantate „Lobgesang“ op. 52. Der „Sommernachtstraum“ mit Elfenzauber und Hochzeitsmarsch ist Romantik pur, Ironie inbegriffen. Der „Lobgesang“ hatte es bei der Musikwissenschaft und -kritik schwer, aber beim Publikum leicht. So wurde das Stück zum Dauer-Hit.

Mitwirkende: Nordwestdeutsche Philharmonie; Adréana Kraschewski (Foto: B. Aumüller), Sopran; Dorothee Bienert, Mezzosopran; Stefan Cifolelli, Tenor; Städtischer Musikverein Paderborn; Mathias Mönius, Leitung

Das Konzert am 6.5. in der Paderhalle beginnt um 19.30 Uhr.