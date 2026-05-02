Unterschiedlicher könnten sie kaum sein – und genau das macht ihren gemeinsamen Sound aus: Tobi und Claire, Singer-Songwriter-Duo aus Paderborn, eröffnen den Mai im KAWAII. Ihre eigenen Songs erzählen von Neuanfängen, Mut und den Momenten, die das Leben schreibt – ergänzt durch ausgewählte Covers. Ein persönlicher, nahbarer Konzertnachmittag.

Das Konzert am 6.5. im KAWAII beginnt um 15.00 Uhr. Präsentiert in Zusammenarbeit mit Tonika e.V.

Eintritt frei, Reservierung empfohlen unter info@kawaii-restaurant.de.

http://tobiundclaire.de/