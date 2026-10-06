In ihrem exotischen Zauberreich ist Alcina die alleinige Herrscherin: Alles und jeden kann sie verführen. Männer, derer sie überdrüssig ist, verwandelt sie in stumme Dinge. Doch für Ruggiero fühlt sie erstmals Liebe – und auch die Angst, den Geliebten zu verlieren. Als dessen Verlobte Bradamante sich ins Zauberreich begibt, um Ruggiero zu befreien, droht Alcina alles zu verlieren.

Händels 1735 uraufgeführtes Dramma per musica fasziniert bis heute durch den Zauber der exotischen Inselwelt voller Leidenschaft und Fantasie. Die brillante Musik lotet dabei die widerstreitenden Gefühle der Charaktere aus: Psychogramme junger Liebender in barockem Gewand. Ein Juwel der Operngeschichte.

Gastspiel des Landestheaters Detmold. In italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln.

Die Vorstellung am 11.10. im Theater Paderborn beginnt um 19 Uhr.

Tickets sind ausschließlich beim Paderborner Ticket-Center erhältlich.

(Foto: Jochen Quast)