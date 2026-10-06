In der öffentlichen Führung „Sisterhood – Maria und ihre Schwestern“ am 11.10. um 14.30 Uhr stehen die weiblichen Figuren der Geschichte des Christentums im Fokus. Hoch oben im Museum steht vor einer goldenen Wand das Herzstück des Diözesanmuseums: die Imad-Madonna. Die fast 1000 Jahre alte Skulptur zeigt Maria auf einem Thron sitzend, Jesus auf ihrem Schoß. Sie gilt als eines der bedeutendsten Bildwerke salischer Zeit. Umgeben ist sie von Darstellungen von Anna, Maria und Jesus, sogenannte Anna Selbdritt-Figuren. Weitere „starke Frauen“ wie die heilige Kaiserin Kunigunde oder die heilige Katharina werden in jahrhundertealten Kunstwerken lebendig. Ausgehend von den Attributen hören wir von ihren Geschichten und Taten, die noch immer bewegen und inspirieren.

Kosten: Im Eintrittspreis enthalten

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