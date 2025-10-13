Bad Temper Joe und Band

Wenn es um Blues in deutschen Landen geht, führt an Bad Temper Joe (Foto: Nico Dreier) kein Weg mehr vorbei. Der mürrische Bluesbarde aus der ostwestfälischen Provinz hat sich in den letzten Jahren zu einer absoluten Ausnahmeerscheinung der Blues-Szene entwickelt. Davon zeugt nicht nur die Vielzahl an Alben mit ebenso rauen wie eindringlichen Songs, die BTJ zwischenzeitlich vorgelegt hat. Davon zeugen auch der Gewinn der German Blues Challenge sowie die Nominierungen für diverse Blues-Awards und den Preis der deutschen Schallplattenkritik. Mit Hingabe zu den alten Bluesern aus dem Mississippi-Delta überführt Bad Temper Joe den oft totgesagten Blues mit Leichtigkeit ins 21. Jahrhundert – und das mit allem, was Blues auf höchstem Niveau auszeichnet: exzellentes Songwriting, ausgeprägtes Traditionsbewusstsein, einnehmende Performance. Auch international schlägt BTJ Wellen. 2020 konnte er sich als einziger europäischer Act im Finale der International Blues Challenge in Memphis behaupten. Das britische Blues Matters Magazine urteilt folgerichtig: „It’s hard to believe, that the sounds of the Mississippi-Delta have relocated to Germany, but they have.”

Das Konzert am 18.10. im Deelenhaus beginnt um 20 Uhr.

www.badtemperjoe.com

Tickets: https://wohlsein.ticket.io