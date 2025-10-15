In Paderborn wird wieder Herbstlibori gefeiert: Dieses Mal von Samstag, 18. Oktober, bis Sonntag, 26. Oktober. Auf der 400 Meter langen Kirmesmeile auf dem Liboriberg versprechen zahlreiche Fahrgeschäfte und Stände ein buntes Kirmestreiben.

Eine große Anzahl an Imbiss- und Ausschankbetrieben mit einer reichhaltigen Auswahl an Getränken und allerlei süßen und herzhaften Leckereien sorgt dafür, dass sich Kirmesgänger:innen ausgiebig stärken können. Wurf-, Belustigungs- und Verkaufsgeschäfte runden das Kirmeserlebnis ab. Zusätzlich befinden sich auch im unteren Teil der Westernstraße, vom Franziskanerkloster bis zum Westerntor, Imbiss- und Verkaufsgeschäfte sowie das Kinderkarussell „Aladin“.

Geöffnet ist die Kirmes montags bis donnerstags von 14 Uhr bis 22.30 Uhr, freitags und samstags von 14 Uhr bis 23 Uhr und sonntags von 11.30 Uhr bis 22.30 Uhr. Zudem findet am letzten Kirmessonntag, 26. Oktober, von 13 bis 18 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag statt.

Weitere Informationen

(Foto: Matthias Groppe)