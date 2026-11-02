Bernd Reiter Quintett

Die beiden Jazzikonen Miles Davis und Saxophonist John Coltrane hätten im Jahre 2026 ihren 100. Geburtstag gefeiert. Grund genug, diesen Giganten ein spezielles Quintett-Programm zu widmen. Der österreichische Schlagzeuger Bernd Reiter tut dies mit großartigen Musikern. Joe Magnarelli aus New York gehört seit drei Jahrzehnten zu den weltweit führenden Trompetern. Kirk MacDonald, der sich einen Namen als der führende Saxophonist Kanadas gemacht hat, erhielt im Laufe seiner Karriere zahlreiche Auszeichnungen. Martin Sasse aus Köln gehört zu den europaweit führenden Pianisten und arbeitete u.a. mit Solisten wie Al Foster, den New York Voices und Till Brönner. Bassist Aldo Zunino tourte mit Jimmy Cobb, Steve Grossman u.v.a.

Diese herausragende Besetzung ist eine echte Allstarauswahl und garantiert einen hochkarätigen Konzertabend unter dem Motto „Swinging Jazz at its Best“!

Das Jazzclub-Konzert am 6.11. im Deelenhaus beginnt um 19.30 Uhr.

Karten: https://jazzclub-paderborn.ticket.io/