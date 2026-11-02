Mehr als 2 Millionen Besucherinnen und Besucher haben dieses Live-Erlebnis bereits genießen dürfen – nun kommt LUMINISCENCE endlich nach Paderborn. Der Hohe Dom wird dabei zur Bühne eines außergewöhnlichen Schauspiels: Licht bewegt sich über Mauern und Gewölbe, Musik erfüllt den Raum, Stimmen steigen empor und die Geschichte dieses besonderen Ortes wird auf völlig neue Weise spürbar. LUMINISCENCE verbindet immersive Bildwelten, Live-Musik, Erzählung und Architektur zu einem Abend, der berührt, überrascht und staunen lässt. Kein klassischer Konzertabend. Keine gewöhnliche Show. Sondern eine Reise durch Licht, Klang und Zeit. Der Dom ist nicht einfach Kulisse – er ist der Mittelpunkt dieses Abends.

Iris Berben gibt dem Hohen Dom ihre Stimme. Warm, markant und voller Tiefe führt sie durch seine bewegte Geschichte. Eine Persönlichkeit, die selbst für Haltung, Menschlichkeit und die Kraft des Erinnerns steht, erzählt von Glauben und Hoffnung, von Wandel und Neubeginn – und macht die Geschichte des Doms auf besondere Weise lebendig.

Ein stimmgewaltiges Ensemble, zusammengestellt von Domkapellmeister Thomas Berning, sowie die unvergleichlichen Klänge vom Orgelspieltisch, u.a. gespielt von Domorganist Tobias Aehlig und Anastasiia Yurchenko, bilden die musikalische Komponente.

„Der Hohe Dom ist kein beliebiger Veranstaltungsraum. Er ist ein lebendiger Ort des Glaubens, der die Gebete, Hoffnungen und Erfahrungen vieler Generationen in sich trägt. LUMINISCENCE kann auch Menschen, die mit Kirche nicht selbstverständlich vertraut sind, einen neuen Zugang zu diesem Raum eröffnen. Ich wünsche mir, dass sie nicht nur beeindruckende Bilder erleben, sondern etwas davon spüren, warum dieser Dom bis heute für Paderborn und weit darüber hinaus von besonderer Bedeutung ist“, sagt Dompropst Msgr. Joachim Göbel.

Ein Teil der Erlöse kommt der Instandhaltung des Doms zugute. Neben Einzeltickets sind auch verschiedene Ticketpakete mit individuellen Gruppenrabatten verfügbar. Auch ist es möglich, exklusiv für Firmenevents ganze Vorstellungen zu buchen. Ab 20 Personen können sich interessierte Gruppen oder Firmen per E-Mail an luminiscence@myshow.de wenden.

Alle weiteren Informationen und den Ticketverkauf finden Sie unter luminiscence.de/paderborn

(Bild: Lorenzkirche Nürnberg, Foto: Jonas Listl)