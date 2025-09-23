Clara Haberkamp Trio

Clara Haberkamp beschreibt mit „Cycle“ einen faszinierenden musikalischen Prozess, der durch ständige Wiederholung und Rückkehr zu den Ursprüngen neue Dimensionen und Ebenen erschafft. Es ist, als ob sich die Musik immer wieder entfaltet, ohne in eine gleichförmige Wiederholung zu verfallen. Diese musikalischen Verfahren von Wachstum und Veränderung, die sie nutzt – vergleichbar dem mythischen Vogel Phönix oder den Zyklen von Tag und Nacht – verdeutlichen, dass in der Wiederholung auch eine Möglichkeit zur Transformation liegt. Es klingt nach einer tiefen Reflexion über die Balance zwischen Beständigkeit und Wandel, die sowohl entspannend als auch belebend wirkt. Diese Perspektive schafft einen Raum, in dem Zuhörerinnen und Zuhörer sich sowohl geerdet als auch inspiriert fühlen können.

Das Konzert am 27.9. im Deelenhaus beginnt um 19.30 Uhr – präsentiert vom Jazzclub Paderborn und dem HEFT.

Karten: https://jazzclub-paderborn.ticket.io