ContraBrass ist eine fantastische Brassband – laut, ungestüm und voller Energie. Beim letzten Confluence Festival 2025 feierten sie ihre durchschlagende Premiere in Paderborn. Ursprünglich aus der nordhessischen Kleinstadt Bad Arolsen fordern die zehn jungen Menschen das Publikum der Republik mit kraftvollen Bläserklängen, intensiven Grooves und einer gehörigen Portion Gesellschaftskritik heraus, Stellung zu beziehen. Zu hören sind ausschließlich eigene Songs, die sich stilistisch zwischen Funk, HipHop und Pop nur ungern einordnen lassen. Inhaltlich geht es manchmal um die Bundesregierung oder das beste Gemüse der Welt und schließlich um Tanztherapie. Dabei versteht es die Band, die Zuhörerinnen und Zuhörer musikalisch zu begeistern, emotional zu berühren und zum Tanzen anzuregen.

Das Konzert am 30.10 im Deelenhaus beginnt um 19.30 Uhr.

Karten: https://deelenhaus.ticket.io

https://contrabrass.com/