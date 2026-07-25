Powerpolka, Disko-Folk, Latin-Vibes oder NDW-Anarchie – im charmant-chaotischen Band-Universum von der Katze & die Hund ist alles möglich, bevorzugt gleichzeitig. Lachend weinen, andächtig eskalieren: Komm her, komm näher, Tanz mit! Momente, Eindrücke und Begegnungen, die das streunende Straßenmusikrudel auf den Plätzen und in den Gassen Europas aufgesogen hat, werden mit Leichtigkeit zu tanzbarem Konfetti verarbeitet, wild in die Luft geworfen und anschließend angezündet.

Das Konzert am 30.7. vor der Stadtbibliothek beginnt um 19 Uhr.

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