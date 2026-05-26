Die Reise nach Reims

Wer in der Oper und über sie so richtig lachen will, ist hier richtig: Ein großer, absurder Opern-Spaß! Auf dem Weg zur Krönung Karls X. von Frankreich strandet eine Gruppe adeliger Reisender aus ganz Europa in einem Luxushotel nahe der Stadt Reims und kommt nicht weiter, weil es keine Verkehrsmittel mehr gibt. Nie war Warten unterhaltsamer: Sofort brechen sich Liebeleien, Intrigen, Eitelkeiten und Eifersüchteleien Bahn. In einer nicht enden wollenden Folge von Bravourarien läuft das Opernensemble zur Höchstform auf. Die Krönungsfeierlichkeiten verkommen zur Nebensache. Stattdessen präsentiert Klamauk-Experte Rossini eine Persiflage auf die Oberflächlichkeit des Adels und die Künstlichkeit der Gattung Oper, indem er das Überkochen von Emotionen ohne angemessenen äußeren Anlass bloßstellt.

(Foto: Jochen Quast)

Ensemble und Symphonisches Orchester des Landestheaters Detmold

Die Aufführung am 29.5. in der Paderhalle beginnt um 19 Uhr.

Einführung um 18.15 Uhr im oberen Foyer

Karten sind hier erhältlich