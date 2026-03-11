Anlässlich des „Jahres der Christlich-Jüdischen Zusammenarbeit 2026 – 5786/5787“ lädt die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Paderborn zu einem Konzert des „Duo Ségotal“ ein.

Das Duo Ségotal – Tal Botvinik (Gitarre) und Ségolène de Beaufond (Violine) – ist zuerst eine große Freundschaft. Die Wege von Ségolène de Beaufond aus Versailles und Tal Botvinik aus Jerusalem trafen sich in Köln. Dort haben die zwei jungen Musiker an der Hochschule für Musik und Tanz ihr Masterstudium abgeschlossen, unter anderem mit Schwerpunkt in Kammermusik. Die beiden Wahlkölner spielen mittlerweile seit vielen Jahren europaweit Konzerte als Duo.

In der originellen Kombination von Violine und Gitarre haben die zwei Freunde eine große und gleichzeitig schöne Herausforderung gefunden. Sie arbeiten und forschen leidenschaftlich an Originalen und Arrangements für diese Besetzung. Ihr Repertoire reicht vom 17. Jahrhundert über Tango oder Filmmusik bis hin zu Neuer Musik. Im Mittelpunkt stehen dabei immer Neugier, Vertrauen, Fantasie und vor allem der Spaß am Zusammenspiel.

Das Konzert am 14.3. im Forum St. Liborius beginnt um 19.30 Uhr.

Der Eintritt ist frei.