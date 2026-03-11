Versprechen für die Ewigkeit

Es ist eine der elementarsten Fragen des Lebens: Was wollen wir hinterlassen? Das fragen sich auch die Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Vincenz von Paul in Paderborn. Früher prägten sie das Stadtbild, heute bleibt der Nachwuchs aus. Junge Frauen entscheiden sich nicht mehr für ein enthaltsames Leben hinter Klostermauern. Zum 185-jährigen Jubiläum blicken die Schwestern zurück auf das, was sie aufbauten: Krankenhäuser, Psychiatrien, Pflegeeinrichtungen und vieles mehr. Sie geben aber auch einen tiefen Einblick in ihr spirituelles Leben und zeigen auf, was unsere weltliche Gesellschaft heute vielleicht verlernt hat: einander zu nehmen, wie wir sind, Kompromisse zu schließen, Gemeinschaft zu leben. Es ist die wahrscheinlich letzte Gelegenheit, einen Blick hinter ihre Klostermauern zu werfen.

www.jakobsmeyer.de

Alle Termine und Tickets unter www.pollux-kino.de