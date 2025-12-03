Gee Hye Lee Trio feat. Bänsch & Kuhn

Die südkoreanische Pianistin Gee Hye Lee, die über die klassische Musik zum Jazz gefunden hat, bringt mit ihrem Trio eine Musik auf die Bühne, die Tradition und Moderne auf natürliche Weise vereint. Ihr neues Album „Encounters“ ist ein emotionales Werk, das ihre tiefe Verbundenheit mit ihrer Heimat musikalisch greifbar macht. Beim Konzert am Saxophon und an der Trompete dabei: Alexander „Sandi“ Kuhn und Jakob Bänsch.

Das Konzert am 6.12. im Deelenhaus beginnt um 19.30 Uhr.

Karten: https://jazzclub-paderborn.ticket.io/