Konzert im Advent

Am Nikolaustag lädt der Städtische Musikverein Paderborn um 19 Uhr zu einem vorweihnachtlichen Konzert in die Kirche St. Kilian ein. Auf dem Programm stehen zwei Werke für Chor, Orgel und Streichorchester und das Konzert für Harfe und Orchester von Georg Friedrich Händel. Eingerahmt wird das Harfenkonzert von dem Magnificat (Lobgesang) des italienischen Barock-Komponisten Francesco Durante und dem Oratorio de Noël (Weihnachtsoratorium) von Camille Saint-Saëns.

Das Konzert wird gestaltet vom Konzertchor des Städtischen Musikvereins und Musikerinnen und Musikern des Landestheaters Detmold. Als Gesangssolist:innen wirken mit: Marianna Nomikou (Sopran), Franziska Pfalzgraf (Mezzosopran), Lotte Kortenhaus (Alt), Stephen Chambers (Tenor) und Hojin Chung (Bariton).

Als Solistin an der Harfe ist Maria Theresa Freibott (Foto: Dirk Schelpmeier) zu hören und zu sehen. Die musikalische Leitung hat Mathias Mönius.

Tickets ab 20,- € gibt es beim Paderborner Ticket-Center und online unter https://events.vereinsticket.de/smvpb