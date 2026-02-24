Ib Hausmann & Amatis Trio

Die heitere Seite Beethovens verbindet den auf den Straßen Wiens gepfiffenen „Gassenhauer“ mit Poulencs schalkhafter „Bühnenmusik“ und mündet in ein impressionistisch swingendes Meisterwerk von Joseph Horovitz, bevor mit dem Klaviertrio von Franz Schubert die höchsten „Höhen“ der Musik schlechthin erklommen werden, die Robert Schumann als „zürnende Himmelserscheinung über dem damalige Musiktreiben“ beschrieb.

Das Amatis Trio (Foto: Foppe Schut) und der Klarinettist Ib Hausmann spielen seit vielen Jahren mit großem Erfolg auf den Konzertpodien der Welt. Ihr Programm verbindet Tiefgang und Virtuosität, Humor und große Gefühle, Kammermusik vom Feinsten!

Das Konzert am 1.3. in der Abdinghofkirche beginnt um 18 Uhr.

Weitere Informationen: https://phg-paderborn.de