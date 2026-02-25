Flusslandschaft Pader erhält das Europäische Kulturerbe-Siegel

Für die einzigartige urbane Flusslandschaft Pader wird Paderborn mit dem Europäischen Kulturerbe-Siegel 2025 ausgezeichnet. Die Europäische Kommission hat an diesem Mittwoch über die Auswahl der Stätten entschieden. Neben der Pader erhalten 12 weitere Stätten diese Auszeichnung. Sie beruht auf einer Initiative der Europäischen Union, die anhand dieser zertifizierten Stätten das Wissen über die vielfältige europäische Geschichte ebenso fördern soll wie die Bedeutung und die Werte Europas.

Unter dem Titel „Stadt.Mensch.Fluss. – Die Pader für Europa“ hatte sich Paderborn 2023 offiziell beim Land NRW beworben. Im Oktober 2024 nominierte die Kultusministerkonferenz das Projekt als deutsche Stätte und brachte es somit in die Endauswahl auf den Weg nach Brüssel. Nach langem Warten kam nun die offizielle Anerkennung aus Brüssel. „Ich bin stolz und dankbar, dass unser großes Engagement gemeinsam mit der Universität Paderborn eine solche Wertschätzung erfährt“, betont Bürgermeister Stefan-Oliver Strate. Das Kulturerbe-Siegel unterstreiche die Pader als Besonderheit unserer Stadt und ihrer 1200-jährigen Wasserkultur im europäischen Kontext: Das Bewusstsein für dieses besondere Erbe eines innerstädtischen Quellgebietes mit seiner Wasserlandlandschaft werde dadurch nochmals deutlich gesteigert und erhalte eine Strahlkraft über die Bundesgrenzen hinaus. Besonders vorbildlich beschreibt er die geplanten Projekte mit einem Fokus auf der jungen, europäischen Generation.

„Mit dieser Auszeichnung und den daraus entstehenden Möglichkeiten sich weiter mit europäischen Partnerstätten zu vernetzen, freuen wir uns umso mehr weiter mit der Konzeptionierung und dem Bau von Lern- und Erlebnisorten entlang des Flusses zu arbeiten. Wir möchten allen Besuchenden und Paderborner:innen die eindrucksvolle Geschichte und Ökologie der Pader animativ näherbringen“, unterstreichen die städtischen Programmleiter Brigitte Zacharias und Prof. Dr. Michael Ströhmer.

Unter www.pader-europe.eu können sich Interessierte über das Projekt informieren. Darüber hinaus gibt es auch über den Instagram Account „stadt.mensch.fluss“ spannende Einblicke in das Projekt und die Schönheit der Pader, das Projektbüro am Königsplatz bietet Möglichkeiten zur Information.

Foto v. l.: EKS-Programmleiterin Brigitte Zacharias (Amt für Umweltschutz und Grünflächen), Bürgermeister Stefan-Oliver State, die Technische Beigeordnete Claudia Warnecke, Prof. Dr. Peter Fäßler (Universität Paderborn, Historisches Institut) sowie EKS-Programmleiter Dr. Michael Ströhmer (Kulturamt). Bildrechte: Stadt Paderborn, Fotografin: Lena Jüngermann