Jacob Karlzon Quartett

Tauchen Sie ein in die einzigartigen Klangwelten von Jacob Karlzons neuem Projekt Questar – ein musikalisches Abenteuer, das Grenzen überschreitet und neue Horizonte eröffnet.

Questar ist ein Meilenstein in Karlzons künstlerischem Schaffen und vereint kraftvolle Grooves, nordische Melancholie, erweiterte Harmonien und melodische Raffinesse zu einer Klangreise, die Raum für Erkundungen schafft. Jedes Konzert wird zu einem einzigartigen Erlebnis, das die Grenzen zwischen Komposition und Improvisation sowie akustischer und elektronischer Musik verschwimmen lässt.

„Gemeinsam reisen wir zu Orten, die wir nicht kennen und vielleicht nie wiederfinden werden. Es geht darum, Energie und Atmosphäre im Raum zu schaffen,“ sagt Jacob Karlzon.

Das Konzert amm 11.10. im Deelenhaus beginnt um 19.30 Uhr– präsentiert vom Jazzclub Paderborn und dem HEFT.

Karten: https://jazzclub-paderborn.ticket.io