David Kebekus über sich: »Ich bin David. Ich mache Stand-Up. Ich suche mir Themen, über die es nicht schon 8.000 Witze gibt. Entweder ist mein Blickwinkel neu oder die Geschichte so persönlich, dass niemand außer mir diesen Witz machen kann. Mein Material ist handgemacht, mit Selbstironie und Herzblut befüllt, auf zig Open Mics erarbeitet und ausgefeilt. Das Ergebnis erlebt ihr in der Solo-Preview zu meinem neuen Programm Sensible Inhalte.«

Die Vorstellung am 12.10. im Deelenhaus beginnt um 19 Uhr.

Karten unter www.localticketing.de