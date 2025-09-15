Texte von Simone de Beauvoir und Julio Cortázar verknüpfen auf spielerische Weise die Lieder und ihre Interpret:innen miteinander und bilden den inhaltlichen Rahmen des Abends mit Jakob Gühring. Die Chansons changieren facettenreich zwischen Freude und Liebe, Trauer und Tod, Wut und Begeisterung.

Jakob Gühring (Foto: Jeanne Degraa), 1998 bei Stuttgart geboren, studierte 2019-2024 Schauspiel an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Neben Engagements am Theater, wie dem Deutschen Theater Berlin, arbeitet er als Schauspieler für Film und Fernsehen, als Pianist und ist als Sprecher für rbb Kultur, Deutschlandfunk und SWR tätig.

Die Veranstaltung am 19.9. im Amalthea beginnt um 20 Uhr. Studierende erhalten mit dem ASTA Kulturticket Restkarten kostenlos an der Abendkasse.

Karten: https://amalthea-theater.ticket.io

www.jakobguehring.de