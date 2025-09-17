Anagit Benefizkonzert

Am Samstag, den 20.9., findet ab 20 Uhr die nunmehr 3. Auflage des Anagit Benefizkonzertes statt. Veranstalter Tigana, der den meisten Paderborner:innen als DJ und Förderer lokaler Bands bekannt sein dürfte, setzt auch für dieses Konzert auf heimische Künstler:innen. Ana Pipecreek, die es vor einigen Jahren nach Köln gezogen hat, hat ihre musikalischen Wurzeln in Paderborn. Sie ist Singer/Songwriterin und begeistert ihr Publikum regelmäßig mit ihrem Gesang und ihrer Akustikgitarre. Unnötige Effekte sind bei ihr fehl am Platz. Ihre Musik ist souliger Pop mit jazzigen Elementen. deSOULart (Foto) ist eine noch recht junge Band aus Paderborn, auch wenn ein Großteil der Musiker schon seit über 40 Jahren zusammen gespielt hat, davon 25 Jahre in der Band „Blaues Wunder“. Auch über Frontmann Oliver Mathey (Jan Lessner Group) muss man hierzulande nicht mehr viel sagen, außer, dass er bei deSOULart ausnahmsweise keine Gitarre in der Hand hat. Von James Brown über Tower of Power bis Prince, Fettes Brot und Jazzkantine wird alles gespielt, was groovt und nicht langweilig ist.

Die Künstler:innen erzichten an diesem Abend auf ihre Gage und statt eines festen Eintrittspreises soll an der Kasse großzügig gespendet werden, denn der gesamte Erlös geht in diesem Jahr an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Paderborn-Höxter. Dieser begleitet und unterstützt Familien mit lebensverkürzt erkrankten Kindern im häuslichen Umfeld.

Neben ehrenamtlichen Helfer:innen tragen natürlich auch die Sponsoren zu einem erfolgreichen Gelingen bei. Nicht zuletzt ist es der Leiterin des Westfalen Kollegs, Frau Dr. Martina Möller, zu verdanken, dass das Konzert in der Form stattfinden kann.