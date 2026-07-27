Mit über 200 Konzerten in Europa und Kanada – von Kopenhagen bis Cardiff – hat Joules The Fox viele Orte bespielt, Ohren glücklich gemacht und Hörer*innen gewonnen. Ihre Musik führt durch atmosphärischen Indie-Folk zu vielschichtigen Vocal-Arrangements. Tiefe, Text, Timbre durchzogen von feinen, kleinen elektronischen Einflüssen. Joules erschafft Klanglandschaften, die eingängig sind und dabei immer eigen bleiben.

Das Konzert am 1.8. im Raum für Kunst beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

https://joulesthefox.com/