Die/Ihr/Wir – Zuwandern und Zusammenleben in Ostwestfalen-Lippe nach 1945 lautet der Titel der neuen Ausstellung, die ab Sonntag, 4. Oktober, im Stadtmuseum Paderborn zu sehen ist. Dabei handelt es sich um ein Kooperationsprojekt des Stadtmuseums mit dem Mindener Museum, dem Historischen Museum Bielefeld sowie dem Kreismuseum Wewelsburg.

„Nordrhein-Westfalen ist ein Land von Migranten“, stellt der Historiker Christoph Nonn fest. Das Ausstellungsprojekt geht der Frage auf den Grund, wie es sich in einem Raum wie OWL verhält, der abseits der großen Metropolen liegt. Die Geschichte der Migration und Integration wird durch Geschichten und Erfahrungen der Personen erzählt, die sie erlebt haben. Interviews mit Zeitzeugen spielen deshalb eine zentrale Rolle in der Ausstellung. Dazu werden zahlreiche Ausstellungsstücke gezeigt.

Die Ausstellung ist bis zum 27. Februar 2027 im Stadtmuseum zu sehen.

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