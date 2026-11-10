Nach der sehr erfolgreichen Adele-Premiere im Oktober geht die zweite Saison der Kerzenschein-Konzerte in Schloß Neuhaus weiter.

Am Freitag, 13. November 2026, stehen zwei eigenständige Klavierkonzerte in der Christuskirche (Bielefelder Straße 20) auf dem Programm:

18:00–19:00 Uhr: „Disney & Filmmusik · Crossover“ mit Pianistin Melanie Peoska

20:00–21:00 Uhr: „Coldplay & Pop-Crossover“ mit Pianist Filip Peoski

Über 4.000 LED-Kerzen, ein eigens angelieferter Konzertflügel und live gespielte Klavierarrangements verbinden vertraute Melodien mit einer besonderen Atmosphäre. Das frühe Konzert richtet den Blick auf Disney- und Filmmusik; am späteren Abend stehen Coldplay und weitere Popmusik im Mittelpunkt.

Die Pianistin Melanie Peoska und der Pianist Filip Peoski gestalten und organisieren die Kerzenschein-Konzerte gemeinsam. Ihr Anliegen ist, ausdrucksstarke Klaviermusik in einer persönlich erlebbaren Atmosphäre zugänglich zu machen. Dafür verbinden sie die musikalische Vorbereitung mit der Auswahl eines passenden Instruments, der Gestaltung des Raums und dem Aufbau der Lichtkulisse.

Konzerte bei Kerzenschein sind ein beliebtes zeitgenössisches Konzertformat: Vertraute Popmelodien und Filmmusik werden am Klavier neu hörbar. Im warmen Licht der LED-Kerzen entstehen neben kraftvollen und emotionalen Passagen auch leise, beinahe meditative Momente. Die Abende laden dazu ein, für eine Stunde aus dem Alltag herauszutreten, aufmerksam zuzuhören und bekannte Musik aus einer anderen Perspektive zu erleben.

Bei „Disney & Filmmusik“ interpretiert Melanie Peoska Melodien aus der Disney- und Filmwelt. Filip Peoski widmet sich bei „Coldplay & Pop“ der Musik von Coldplay und weiteren internationalen Popsongs. Es sind zwei eigenständige Programme mit unterschiedlichen musikalischen Schwerpunkten, verbunden durch live gespielte Klaviermusik und die besondere Atmosphäre im Kerzenschein.

Je Konzert: 29 € im Vorverkauf, 33 € an der Abendkasse. Freie Platzwahl; Einlass jeweils 30 Minuten vor Beginn. Die Eintrittskarten gelten für das jeweils gebuchte Konzert.

Informationen und Tickets: kerzenschein-konzert.de/paderborn

(Bild: Filip Peoski am Flügel in Mettingen; Foto: Amelie Glöckner)