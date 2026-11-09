Sophie Chasseé

Sophie Chassée teilte bereits Bühnen mit internationalen Gitarrengrößen wie Jon Gomm, Joscho Stephan und Mike Dawes und macht sich damit auch über die deutsche Szene hinaus einen Namen. Ihr filigranes Gitarrenspiel, inspiriert von Künstlern wie Andy McKee oder John Mayer, verbindet virtuose Spieltechnik mit emotionalem Ausdruck und einer warmen Stimme, die unter die Haut geht. Mit ihrem neuen Album „ELYRA/SOLUNE“ führt Sophie Chassée ihre musikalischen Wurzeln konsequent weiter: Modern Fingerstyle trifft auf eine organisch produzierte Folk-Indie-Ästhetik mit starkem Fokus auf Songwriting und Atmosphäre.

Das Konzert am 12.11. im Deelenhaus beginnt um 19.30 Uhr.

Karten: https://deelenhaus.ticket.io/

https://www.sophiechassee.com