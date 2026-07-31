Kupfergold ist eine durchstartende Mittelalter- und Folkband aus dem Rheinland. Seit ihrer Gründung 2018 spielten sie sich quer durch die Mittelalter- und Rollenspielszene bis hin zu größten deutschen Festivals. Die Band verbindet harte Riffs mit eingängigen Melodien und kraftvollen Vocals. Ihre energiegeladenen Songs überzeugen sowohl Fans klassischer Metal-Sounds als auch Liebhaber moderner Klänge. Jetzt kommen sie direkt vom Wacken Open Air nach Paderborn. Ihre erste eigene Headliner-Tour war vielerorts ausverkauft.

Das Konzert am 2.8. vor dem Rathaus beginnt um 20 Uhr.

www.kupfergoldband.de