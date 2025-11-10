Sönke Meinen macht sich sämtliche Einflüsse von Folk, Pop, Klassik, Jazz über Weltmusik bis hin zu Filmmusik zu eigen. Er klingt alleine wie eine ganze Band und lotet dabei sämtliche Möglichkeiten des Instruments aus: Während er bei „Sparklemuffin“, „Perpetuum Mobile“ oder einem furiosen Mashup von Michael Jacksons „Bad“ ein gitarristisches Feuerwerk abbrennt, stehen im nächsten Moment ergreifende Balladen mit wunderschönen, eingängigen Melodien im Fokus. Bei aller Varianz ist sein Gitarrenspiel kompromisslos-eigen und immer auf Weltklasse-Niveau – virtuos, filigran, groovy.

Die Konzerte des preisgekrönten Musikers sprechen nicht nur Gitarrenfans an. Immer den Schalk im Nacken, hat er zu seinen Kompositionen unglaubliche und unglaublich humorvolle Geschichten zu erzählen und führt dabei angenehm empathisch und entspannt durch einen hochklassigen Konzertabend.

Sönke Meinen hat sich mit seinem Spiel in der nationalen und internationalen Gitarrenszene einen herausragenden Ruf erspielt.

Dies ist das fünfte Konzert der von Tony Kaltenberg kuratierten Reihe „Guitarissimo“ mit Weltklasse-Gitarristen im Deelenhaus. Es beginnt um 19.30 Uhr.

Karten: https://deelenhaus.ticket.io