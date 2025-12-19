Alle Jahre wieder verzaubern uns Sänger wie Frank Sinatra oder Bing Crosby mit ihren ikonischen Weihnachtssongs. Wenn die Tage kürzer und kälter werden, schaffen es „White Christmas“, „Baby, It’s Cold Outside“ oder „I’ll Be Home For Christmas“, uns warm zu halten. In seiner Weihnachtsshow “Let it Snow” präsentiert der Sänger Patrick Snow (Foto: Klara Franz) diese Songs auch im Gewand des Weihnachtsalbums „Christmas“ von Michael Bublé. Gemeinsam mit seiner hervorragenden Swing-Band feiert Snow die Weihnachtszeit aus voller Seele und bringt Besinnlichkeit in eine oft hektische Zeit.

Also lehnen Sie sich zurück und lauschen Sie andächtig – oder stehen Sie auf und s(w)ingen Sie mit!

Die Show am 22.12. in der Paderhalle beginnt um 19.30 Uhr.

Karten gibt es hier

www.patricksnowmusic.com