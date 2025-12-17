Kaninchen Bellhop wird an seinem ersten Arbeitstag als Hotelpage im Grand Hotel der Tiere prompt zum stellvertretenden Hoteldirektor befördert. Sein Chef ist urplötzlich verreist, obwohl (oder gerade weil) sich ein VIP-Gast angekündigt hat: Der Bär, gewichtiger Boss des Waldes, wird seinen heiligen Winterschlaf in der Suite des Hotels halten. Alleine für alle Abläufe im Hotel und die Sonderwünsche des respekteinflößenden Gastes zu sorgen – das ist ganz schön viel Verantwortung für den Neuling Bellhop!

„Der Gast ist König“, hat er als eine goldene Berufsregel an der Hotelfachoberschule gelernt und versucht diensteifrig, dem gerecht zu werden: Der Schlaf des Bären darf auf keinen Fall gestört werden und sein Frühstück muss vorbereitet sein! Selbst wenn es sich dabei um ein mitgebrachtes Ei handelt, das über die Wintermonate ausgebrütet und zu einem fetten Huhn aufgezogen werden soll. Leicht wird das für Bellhop nicht, zumal ihm mehrere andere Tiere, wie das umtriebige Waschbärtrio in die Quere kommen …

Mit „Tiere im Hotel“ ist Gertrud Pigor (*1958) ein hinreißendes Stück über das Abenteuer, eigene Entscheidungen zu treffen, gelungen – und über die Kunst, einen Bären zu zähmen.

Das Theater Paderborn bietet am 21. Dezember zwei Aufführungen an: um 13.30 Uhr und um 15.30 Uhr

(Foto: Tobias Kreft)

https://theater-paderborn.de