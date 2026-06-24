Martin Palmeri: Misa Tango

Martin Palmeris „Misa a Buenos Aires“ – auch Misa Tango – aus dem Jahr 1996 hat seit ihrer ersten Aufführung weltweit unzählige weitere Aufführungen erfahren. In dem Werk verbindet Palmeri stilistische Elemente der kirchenmusikalischen Tradition mit der Klangsprache des Tango Nuevo nach dem Vorbild Astor Piazzollas. Dem klassischen Chor gesellt sich eine Tango-Kombo hinzu aus Klavier, Streichquintett und Bandoneon, dem klassischen Instrument des argentinischen Tango.

Für die Domkantorei ist das stilistisches Neuland und ein spannender Ausflug in südamerikanische Klangsphären. Kombiniert wird die Misa Tango mit „Lieblingsstücken“ aus dem Repertoire der Domkantorei. So singt die Domkantorei das mitreißende „Jubilate Deo“ von Giovanni Gabrieli, sowie Bachs virtuose Motette „Lobet den Herrn, alle Heiden“ und den lyrischen „Cantique de Jean Racine“ von Gabriel Fauré.

Mit Lothar Hensel (Foto: Poala Evelina) ist einer der führenden deutschen Bandoneonisten zu Gast, den mit dem Leiter des Konzertes, Domkapellmeister Thomas Berning, seit einigen Jahren eine künstlerische Freundschaft verbindet. Zweimal war er bereits gefeierter Solist bei den Konzerten der Philharmonischen Gesellschaft Paderborn.

Interpreten: Domkantorei Paderborn, Mezzosopran: Sarah Romberger, Streichquintett Hannover, Klavier: Markus Gotthardt, Bandoneon: Lothar Hensel, Leitung: DKM Thomas Berning

Das Konzert am 28. Juni beginnt um 18 Uhr; Einlass ab 17.30 Uhr

Karten zu 15,- € im Vorverkauf: www.paderborner-dommusik.de