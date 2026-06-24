Paradising abgesagt!

ACHTUNG: das Event wurde wegen der Hitzewarnung abgesagt. Es soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden, der noch bekannt gegeben wird.

Positive Nachrichten, gute Musik und schöne Geschichten – sie stehen im Mittelpunkt dieser Veranstaltung des Evangelischen Kirchenkreises Paderborn am 26. Juni von 16 bis 21 Uhr auf den Paderwiesen. Unter der Überschrift „Paradising – Heute nur Gutes“ lädt das Event dazu ein, positive Erfahrungen mit anderen zu teilen und sich ermutigen zu lassen. So soll ein Raum entstehen für die verändernde Kraft der guten Botschaft(en). Auch optisch werden die Paderwiesen an diesem Tag zu einem besonderen Ort: Für die Veranstaltung wird der markante lila Dome, die mobile Jugendkirche des Kirchenkreises, genutzt. „Paradising“ versteht sich als Gegenentwurf zu einem Blick auf das eigene Leben und die Welt, der häufig nur die Defizite und das Schlechte sieht. Ziel ist es, durch ausschließlich positive Botschaften gute Laune zu machen, das Leben zu bereichern und individuelle Sichtweisen zu verändern.

Gute Musik gibt es an diesem Tag von der Paderborner Band ToxiCandy, die zuckersüßen Pop in Fetzen reißen und die Einzelteile mit E-Gitarren und harten Drums wieder zusammentackern.

Bei guten Nachrichten darf Erwin Grosche (Foto: Harald Morsch) nicht fehlen. Der Kleinkünstler und Weltenlauscher entdeckt im Alltag kleine und große Wunder, die man immer braucht, um voller guter Hoffnung zu sein. Der Paderborner Künstler erzählt Geschichten aus seiner Heimatstadt und singt natürlich auch das Paderbornlied. Außerdem gibt es Gespräche auf dem „Lila Sofa“: Menschen erzählen Geschichten aus dem Leben und berichten, was wirklich gut ist in und rund um Paderborn. Die Talk-Gäste sind Tobias Fenneker (Redakteur bei Radio Hochstift) und Julian Jakobsmeyer (Filmregisseur aus Paderborn).

Die Teilnehmenden können sich aber auch aktiv einbringen, unter anderem bei der „Wall of Good News“ mit ausschließlich guten Nachrichten, die bisher noch nicht bekannt waren. Yoga-Workshops werden angeboten, eine Tanzgruppe tritt auf, Besucherinnen und Besucher können sich beim „Segen to glow“ segnen lassen, und es gibt Süßigkeiten, die Erinnerungen an die glückliche Kindheit wecken.

Nach dem „Paradising“-Event am Freitag steht der auffällige, lila Dome der Evangelischen Jugend Paderborn auch am Samstag und Sonntag weiter auf den Paderwiesen. Ehrenamtliche aus verschiedenen Gemeinden des Kirchenkreises haben dafür ein vielfältiges Programm für Jugendliche und junge Erwachsene vorbereitet.

„Paradising“ ist eine Initiative von Mitarbeitenden aus dem Schulreferat, dem Jugendreferat, der Erwachsenenbildung und aus Kirchengemeinden im Evangelischen Kirchenkreis Paderborn. Sie möchten neue Wege des kirchlichen Engagements ausprobieren und neue Begegnungsmöglichkeiten schaffen. Gefördert wird „Paradising“ von kirchewoanders, dem Zukunftsfonds des Evangelischen Kirchenkreises Paderborn.

www.kirchenkreis-paderborn.de