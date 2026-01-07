Michael Lentz/Gunnar Geisse: Zig Seltenes

Am 12. Januar gibt der vielfach ausgezeichnete Autor und Laut-/Tonkünstlers Michael Lentz (Foto: Victor Pattyn), unterstützt durch den Gitarristen Gunnar Geisse, ein Konzert mit Texten von u.a. Eugen Gomringer, Ernst Jandl, Gertrude Stein, Renate Rasp und natürlich Michael Lentz selbst. Das Konzert findet statt im Rahmen der 44. Paderborner Gastdozentur für Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die Michael Lentz im Wintersemester 2025/26 an der Universität Paderborn übernommen hat.

Das Konzert am 12.1. im Deelenhaus beginnt um 19.30 Uhr Der Eintritt ist frei.

www.michaellentz.com