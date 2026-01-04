„Ich steh an deiner Krippen hier“ ist das Motto für das Abschlusskonzert der Dommusik am Ende der Weihnachtszeit, das auch im Januar 2026 wieder im Hohen Dom stattfindet. Der Paderborner Domchor und die Mädchenkantorei am Paderborner Dom absolvieren in der Vorweihnachtszeit bereits ein umfangreiches liturgisches und konzertantes Programm. Zu diesen Auftritten gehörten die Kapitelsämter und Festgottesdienste im Dom, das Adventsliedersingen mit den Vor-, Nachwuchs- und Aufbauchören.

Die Sehnsucht nach Weihnachten, nach einem Termin mit den beiden Chören und der warmen Geborgenheit von wunderschön dargebotenen Weihnachtsliedern ist aber auch im Januar noch groß. Lieder, die jeder kennt und gern hört, und bei denen man zum Teil selbst mitsingen kann. Bei diesem traditionellen Konzert werden Domkapellmeister Thomas Berning (Foto: Kalle Noltenhans) und Domkantor Patrick Cellnik die Sängerinnen und Sänger an wechselnden Positionen im großen Kirchenraum verteilt musizieren lassen, ein ausgesprochen reizvolles Konzerterlebnis.

Das Konzert am 11.1. im Dom beginnt um 15.30 Uhr.

Tickets: https://paderbornerdommusik.de/