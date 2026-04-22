Norbert Dömling’s Flying Spices

Am 24. April 2026 um 19.30 Uhr verwandelt sich das Deelenhaus in einen Ort lebendiger Jazzkultur und kreativer Klangfreude. Zu Gast ist, auf Einladung des Jazzclubs Paderborn, das Norbert Dömling Quintett – eine Formation, die nicht nur durch technische Virtuosität, sondern vor allem durch ihre intensive musikalische Kommunikation besticht. Ganz besonders freut sich der Jazzclub auch auf Tony Lakatos, den mittlerweile international gefragten Saxophonisten. Die Kompositionen des Ensembles erzählen Geschichten – mal zart und melodisch, mal kantig und fordernd. Sie sind geprägt von Dömlings Leben, seinen Erlebnissen und Beobachtungen, gespeist aus einem reichen Erfahrungsschatz zwischen Jazz, Klassik, Fusion, Weltmusik und mehr. Doch was diese Musik so besonders macht, ist das Miteinander-Hören, Reagieren und Gestalten. Kein Stück gleicht dem anderen – alles entsteht neu im Moment.

Das Quintett versteht sich als ein Ort der musikalischen Freiheit. Es lebt von der Lust am Interpretieren und Improvisieren, getragen von gegenseitigem Respekt und echter Spielfreude.

(Foto: Wilfried Heckmann)

https://flying-spices.doemling.com/

Karten: https://jazzclub-paderborn.ticket.io/