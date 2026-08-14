Pasquale Aleardi und die Phonauten

Die Fans von Pasquale Aleardi wissen natürlich schon, dass er nicht nur ein international erfolgreicher Schauspieler, sondern auch ein hervorragender Sänger und Entertainer ist. Seine Wandlungsfähigkeit stellte der Schweizer mit italo-griechischen Wurzeln in über 80 TV- und Kinoproduktionen wie beispielsweise „Resident Evil“, „Keinohrhasen“, „Gotthard“ oder für die ARD in einer eigenen Krimireihe, der Verfilmung der Bestseller-Romane „Kommissar Dupin“ unter Beweis. Mit seiner Band „Pasquale Aleardi & Die Phonauten“ zelebriert er „Antidepressionsmusik“, eine mitreißende Mischung aus Soul, Pop und Funk. Die deutsch getexteten Eigenkompositionen offenbaren charmante Doppelbödigkeit: gut gelauntes Augenzwinkern veredelt den tiefsinnigen Blick auf Zwischenmenschlichkeiten.

Das Konzert am 19.8. im Paderauenpark beginnt um 19.30 Uhr.

Karten: www.freiluft.theater/domfestspiele