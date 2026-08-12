Der Paderborner Musiker Thommy Rosenkranz steht für handgemachte Musik mit Charakter. Mit virtuosem Gitarrenspiel und seiner markanten, rauen Stimme verbindet er Soul, Rock, Blues und Jazz zu einer facettenreichen musikalischen Mischung. Seine Auftritte leben von Spielfreude, musikalischer Qualität und einer besonderen Nähe zum Publikum. Mal kraftvoll, mal einfühlsam interpretiert Rosenkranz eigene Stücke und ausgewählte Klassiker auf seine ganz persönliche Art.

Das Konzert am 19.8. im Restaurant Kawaii im Modehaus Klingenthal beginnt um 15 Uhr.

Der Eintritt ist frei. Reservierungen über info@kawaii-restaurant.de werden empfohlen. Präsentiert von Tonika e.V.

https://thommyrosenkranz.de/