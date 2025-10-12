Am 15. Oktober lädt das KAWAII Restaurant in Kooperation mit dem Kulturverein Tonika e.V. zu einem ganz besonderen musikalischen Nachmittag ein. Von 15 bis 18 Uhr steht mit Pete Alderton ein Musiker auf der Bühne, der dem Blues eine unverwechselbare Stimme gibt.

Alderton, geboren in England und seit vielen Jahren Wahl-Paderborner, ist ein Musiker, der ganz auf das Wesentliche setzt: Stimme und Gitarre. Sein Timbre ist tief, rau, eindringlich – und in der Lage, Geschichten mit wenigen Tönen lebendig werden zu lassen. Ob eigene Songs oder Interpretationen von Klassikern: Alderton schafft es, sein Publikum von der ersten Minute an zu fesseln.

Der Blues ist seine musikalische Heimat, doch auch im Singer-Songwriter-Genre fühlt er sich zuhause. Neben großartigen Interpretationen von Leonard Cohen und Tom Waits überzeugt er mit eigenen Kompositionen, die von seinem „Life on the road“ erzählen. Mal nachdenklich, mal anklagend, mal voller Wärme – immer aber authentisch und mit einem gesellschaftskritischen Unterton, der seiner Musik besondere Tiefe verleiht.

Eintritt frei, Tischreservierung empfohlen unter 05251/2027812.