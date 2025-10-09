Die Gruppe La Flota y El Son ist eine traditionelle Son Jarocho Formation der Familie Vega. Son Jarocho oder auch „Veracruz-Sound“ ist ein regionaler Volksmusikstil des mexikanischen Son aus dem Bundesstaat Veracruz am Golf von Mexiko. Der Begriff „Jarocho“ ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für Personen oder Dinge aus der Hafenstadt Veracruz. Son Jarocho kombiniert Elemente indigener Musik mit Barockmusik der spanischen Kolonialzeit (Fandango) und westafrikanischer Musik von verschleppten Sklaven.
Die Höhe des Eintrittspreises bestimmen Sie selbst. „Pay what you want.“
Eintritt frei mit dem AStA Kulturticket Paderborn.
Das Konzert am 12.10. im Audienzsaal im Residenzmuseum Schloß Neuhaus beginnt um 18 Uhr.