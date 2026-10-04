Im Rahmen der KAWAII Kultur präsentieren das KAWAII Restaurant und der Kulturverein Tonika e.V. am 7.10. ab 15 Uhr den englischen Singer-Songwriter Pete Alderton. Mit seiner markanten Stimme, virtuosem Gitarrenspiel und einer beeindruckenden Bühnenpräsenz verbindet er Blues, Folk und Singer-Songwriter-Musik zu einem intensiven Konzerterlebnis. Neben eigenen Songs interpretiert Alderton Werke von Künstlern wie Leonard Cohen oder Tom Waits auf seine ganz persönliche Art. Ein musikalischer Nachmittag voller Emotionen, Tiefgang und authentischer Livemusik.

Der Eintritt ist frei.

https://www.pete-anthony-alderton.com/