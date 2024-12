Zwischen dem ganzen Trubel auf dem Paderborner Weihnachtsmarkt bietet das Paderborner Vokalquartett „Suono di sorgente“ am 22. Dezember rund eine Stunde lang hochklassige geistliche und moderne Vokalmusik. Die vier jungen Musikerinnen und Musiker haben ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, bei dem für jeden Geschmack etwas dabei ist. Sowohl die Weihnachtsklassiker wie „Macht hoch die Tür“ oder „Tollite hostias“ als auch moderne Arrangements wie „Angels‘ Carol“ von John Rutter oder „O radiant dawn“ sind Teil des Konzerts. „Suono di sorgente“ – das bedeutet übersetzt „Klang der Quelle“ und ist ein Hinweis auf die Paderquellen und den Dom. Denn über die Paderborner Dommusik haben Anna Koeper, Victoria Schmidt, Thomas Koeper und Philipp Brinkmann das Quartett gegründet und singen seit mehreren Jahren a-cappella-Musik aus verschiedenen Genres. So auch im diesjährigen Adventskonzert. Unterstützt werden sie bei einigen Werken von David Jetter am Klavier. Kurze Textimpulse runden das Konzert ab.

Das Konzert in der Gaukirche beginnt um 17 Uhr.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.