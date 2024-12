Ob in Deutschland oder anderswo auf der Welt – überall, wo die drei Musiker von Triosence auftreten, faszinieren und begeistern sie ihr Publikum. „Der neue Meilenstein in Sachen Jazztrio“, „Ein unter die Haut gehendes Highlight!“ und „Exempel für musikalische Dreieinigkeit“ lauten nur einige der Pressestimmen, die das Trio auf internationaler Ebene feiern. Unverwechselbar ist der Stil, den die Band entwickelt hat und den sie selbst als „Songjazz“ bezeichnet. Was die Musik des ungewöhnlichen Trios neben der Gleichberechtigung der Instrumente vor allem auszeichnet, sind die Stärke, Klarheit und Eingängigkeit ihrer Melodien. Eine fast minimalistische, einfache musikalische Sprache, die niemals banal oder zu schlicht daherkommt, sondern durch ihre beeindruckend reduzierte Struktur dazu einlädt, in die Schönheit und Tiefe der Musik abzutauchen und den Hörern damit viel Raum für Emotionen, Gedanken und Träumen schenkt.

Das Konzert im Deelenhaus beginnt um 19.30 Uhr.

Karten: https://jazzclub-paderborn.ticket.io