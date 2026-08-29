Die Paderborner Band Supersonic Baby! verbindet Rock und zeitgemäßen Indie-Pop mit Einflüssen der 60er- und 70er-Jahre und einem unverwechselbaren eigenen Sound. Bei KAWAII Kultur zeigt sich die fünfköpfige Band nun von einer ganz neuen Seite: Zum ersten Mal ist Supersonic Baby! unplugged zu erleben. Ein besonderes Konzert, bei dem Songs und musikalisches Zusammenspiel in einem neuen, akustischen Gewand im Mittelpunkt stehen.

Das Konzert am 2.9. im KAWAII Restaurant im Modehaus Klingenthal beginnt um 15 Uhr.

Der Eintritt ist frei.

https://www.lava-jam.com/artists/supersonic-baby